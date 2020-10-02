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02.10.2020 - 14:58 |

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in koronavirüs testi negatif

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in koronavirüs testi negatif çıktı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in koronavirüs testi negatif

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs testinin negatif çıktığı bildirildi.

Bugün yapılan testte ABD Başkanı Donald Trump pozitif çıkmıştı.

Bodrum'da tatilcileri şoke eden olay! Erkeklerden oluşan grup polisi alarma geçirdiMuğla Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Haremtan Koyu'nda erkeklerden oluşan bir grubun çıplak olarak denize girip eşcinsel ilişkiye girdiği iddiası, polisi harekete geçirdi. Tatilcilerin şikayeti üzerine polis, iki kişi gözaltına alındı.
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