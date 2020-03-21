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21.03.2020 - 02:19 | | AA

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişide corona virüs tespit edildi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde çalışan bir kişinin, yeni tip corona virüs (covid-19) testi pozitif çıktı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişide corona virüs tespit edildi

 

Pence'in Basın Sözcüsü Katie Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Pence'in ofisindeki bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın ya da Pence'in, Kovid-19 tespit edilen kişi ile yakın bir teması olmamıştır." ifadesine yer veren Miller, söz konusu kişinin temasa geçtiği diğer kişiler için de gerekli prosedürlerin uygulandığını vurguladı.

Pence, aynı zamanda Beyaz Saray'da kurulan Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün de liderliğini üstleniyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı rakamlara göre, ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 14 bin 322'ye, ölü sayısı ise 210'a ulaştı.

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