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Biden'Ä±n baÅŸkan olmasÄ±ndan sonra Stoltenberg ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin Beyaz Saray ve NATO'dan aÃ§Ä±klamalar yapÄ±ldÄ±.Â

Beyaz Saray aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Biden gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Afganistan, Irak ve Rusya gibi ortak gÃ¼venlik meselelerinde mÃ¼ttefiklerle birlikte Ã§alÄ±ÅŸma niyetini dile getirdi.Â

Biden, NATO anlaÅŸmasÄ±nÄ±n 5. maddesi gereÄŸi ABD'nin ittifakÄ±n toplu savunmasÄ±na olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve transatlantik gÃ¼venliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesine olan taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.Â

NATO aÃ§Ä±klamasÄ±nda ise Biden'Ä±n gÃ¶reve gelmesinin Amerikan demokrasisinin gÃ¼cÃ¼nÃ¼n saÄŸlam bir gÃ¶stergesi olduÄŸu ifade edildi. AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Stoltenberg, Biden'Ä±n ittifakÄ± merkeze almasÄ±ndan memnuniyet duyduÄŸunu belirterek, zorluklarÄ±n Ã¼stesinden birlikte gelinebileceÄŸini vurguladÄ±.Â

Stoltenberg ve Biden, Afganistan, Irak, Rusya, uluslararasÄ± terÃ¶rizm ve Ã‡in'in yÃ¼kseliÅŸi gibi konularÄ± ele alarak, savunma harcamalarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ ivmesinin korunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine vurgu yaptÄ±.Â

Ä°ki lider, bu yÄ±l BrÃ¼ksel'de yapÄ±lacak NATO Zirvesine hazÄ±rlanmak iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸma konusunda mutabÄ±k kaldÄ±.