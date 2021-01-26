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26.01.2021 - 23:59 | | AA

ABD BaÅŸkanÄ± Biden ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüÅŸtü

ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaparak Ã¼lkesinin transatlantik savunmasÄ±na taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ ve ittifakÄ±n toplu gÃ¼venliÄŸine olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etti.Â

ABD BaÅŸkanÄ± Biden ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüÅŸtü

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Biden'Ä±n baÅŸkan olmasÄ±ndan sonra Stoltenberg ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin Beyaz Saray ve NATO'dan aÃ§Ä±klamalar yapÄ±ldÄ±.Â 

Beyaz Saray aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Biden gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Afganistan, Irak ve Rusya gibi ortak gÃ¼venlik meselelerinde mÃ¼ttefiklerle birlikte Ã§alÄ±ÅŸma niyetini dile getirdi.Â 

Biden, NATO anlaÅŸmasÄ±nÄ±n 5. maddesi gereÄŸi ABD'nin ittifakÄ±n toplu savunmasÄ±na olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve transatlantik gÃ¼venliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesine olan taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.Â 

NATO aÃ§Ä±klamasÄ±nda ise Biden'Ä±n gÃ¶reve gelmesinin Amerikan demokrasisinin gÃ¼cÃ¼nÃ¼n saÄŸlam bir gÃ¶stergesi olduÄŸu ifade edildi. AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Stoltenberg, Biden'Ä±n ittifakÄ± merkeze almasÄ±ndan memnuniyet duyduÄŸunu belirterek, zorluklarÄ±n Ã¼stesinden birlikte gelinebileceÄŸini vurguladÄ±.Â 

Stoltenberg ve Biden, Afganistan, Irak, Rusya, uluslararasÄ± terÃ¶rizm ve Ã‡in'in yÃ¼kseliÅŸi gibi konularÄ± ele alarak, savunma harcamalarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ ivmesinin korunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine vurgu yaptÄ±.Â 

Ä°ki lider, bu yÄ±l BrÃ¼ksel'de yapÄ±lacak NATO Zirvesine hazÄ±rlanmak iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸma konusunda mutabÄ±k kaldÄ±.

    IsÄ±nmak için yaktÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ yangÄ±na neden olduÄ°zmir'in Konak ilçesinde, iddiaya göre evsizlerin Ä±sÄ±nmak için yaktÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ yangÄ±na neden oldu. Ä°tfaiye ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± müdahaleler sonucunda metruk binadaki yangÄ±n kÄ±sa sürede söndürüldü.
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