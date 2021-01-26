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26.01.2021 - 00:53 |

ABD Başkanı Biden: Rusya'nın eylemlerinden çok endişeliyiz

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği kararname töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı, Rusya'nın eylemlerinden endişe duyduklarını söyledi.

ABD Başkanı Biden: Rusya'nın eylemlerinden çok endişeliyiz

 

Rusya'nın muhalif Aleksey Navalnıy'ı gözaltına alması, ABD federal kurumlarına siber saldırı ya da Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için para teklif ettiği gibi iddiaların olduğuna dikkati çeken Biden, "Rusya'nın eylemlerinden çok endişeliyiz." diye konuştu.

Biden, Rusya hakkındaki iddialara ilişkin ilgili kurumlardan bilgi talep ettiklerinin altını çizerek, "Bu konuları Rusyalı muhataplarımızla konuşmaktan da tereddüt etmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'nın merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölyeyi saran alevler, işyerinin üst katındaki iki daireye de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
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