ABD Başkanı Biden: Rusya'nın eylemlerinden çok endişeliyiz

Rusya'nın muhalif Aleksey Navalnıy'ı gözaltına alması, ABD federal kurumlarına siber saldırı ya da Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için para teklif ettiği gibi iddiaların olduğuna dikkati çeken Biden, "Rusya'nın eylemlerinden çok endişeliyiz." diye konuştu.

Biden, Rusya hakkındaki iddialara ilişkin ilgili kurumlardan bilgi talep ettiklerinin altını çizerek, "Bu konuları Rusyalı muhataplarımızla konuşmaktan da tereddüt etmeyeceğim." ifadesini kullandı.