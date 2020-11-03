ABD başkanlık seçimi ne zaman, seçim anketlerin son durum nedir, kim önde? ABD Türkiye saat farkı nedir?

ABD seçimleri için geri sayılıyor. Dünyanın gündeminde yer alan seçim heyecanla bekleniyor. Seçimin yapılacağı tarih, anketlerdeki son durum ise merakla araştırılıyor. Peki ABD başkanlık seçimi ne zaman, anketlerde kim önde? ABD-Türkiye saat farkı nedir?

ABD SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD başkanlık seçimi 3 Kasım tarihinde yapılacak.

ABD TÜRKİYE SAAT FARKI NEDİR?

ABD-Türkiye arasında 8 saatlik bir fark bulunuyor.

ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

anketlere göre Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde.