03.11.2020 - 09:09 |
ABD başkanlık seçimi ne zaman, seçim anketlerin son durum nedir, kim önde? ABD Türkiye saat farkı nedir?
ABD başkanlık seçimi ile ilgili detaylar gündemde bulunuyor. Seçimin başlamasına kısa bir süre kalırken sonuçları merakla bekleniyor. Donald Trump ve Joe Biden başkanlık için yarışacak. Anketlerde önce olan isim ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki ABD başkanlık seçimi ne zaman, Türkiye ile saat farkı nedir?
ABD seçimleri için geri sayılıyor. Dünyanın gündeminde yer alan seçim heyecanla bekleniyor. Seçimin yapılacağı tarih, anketlerdeki son durum ise merakla araştırılıyor. Peki ABD başkanlık seçimi ne zaman, anketlerde kim önde? ABD-Türkiye saat farkı nedir?
ABD SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ABD başkanlık seçimi 3 Kasım tarihinde yapılacak.
ABD TÜRKİYE SAAT FARKI NEDİR?
ABD-Türkiye arasında 8 saatlik bir fark bulunuyor.
ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?
anketlere göre Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde.
Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadıKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.