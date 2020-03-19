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19.03.2020 - 01:31 | | AA

ABD, corona virüs nedeniyle bazı ülkelerdeki vize hizmetini askıya aldı

ABD yönetimi, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle bazı ülkelerdeki vize hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

ABD, corona virüs nedeniyle bazı ülkelerdeki vize hizmetini askıya aldı

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle, birçok ülkede rutin vize hizmetlerini askıya alıyoruz. Hizmetler, mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlayacaktır ancak şu anda net bir tarih belirtemiyoruz." ifadesine yer verildi.

Söz konusu düzenlemeden etkilenen ülke isimlerinin ilgili ülkelerdeki büyükelçilik ve konsoloslukların web sitelerinden öğrenileceği kaydedildi.

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