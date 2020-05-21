MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 'ABD covid-19 riskine rağmen 1000 göçmen çocuğu sınır dışı etti'
ABONE OL
21.05.2020 - 18:47 | | AA

'ABD covid-19 riskine rağmen 1000 göçmen çocuğu sınır dışı etti'

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ABD'nin yeni tip corona virüs (covid-19) salgını riskine rağmen marttan bu yana en az 1000 göçmen çocuğu sınır dışı ettiğini açıkladı.

'ABD covid-19 riskine rağmen 1000 göçmen çocuğu sınır dışı etti'

 

UNICEF'ten yapılan açıklamada, ABD'nin refakatsiz en az 1000 çocuğu Meksika, El Salvador, Guatemala ve Honduras'a gönderdiği belirtildi.

Aynı dönemde ayrıca Meksika'nın da 447 göçmen çocuğu Guatemala ve Honduras'a sınır dışı ettiği ifade edilen açıklamada UNICEF, geri gönderilen bu çocukların ülkelerinde Kovid-19 kapmış olduğu düşüncesiyle şiddete ve ayrımcılığa maruz kalabileceği uyarısında bulundu.

Çöpe atılan köpek cesetleri tepki topladıDenizli’de iki kamyonetten çöplük alana ölü köpeklerin atıldığı görüntüler sosyal medyada yayılınca, hayvanseverlerin tepkisini topladı. Hayvan Dostları Derneği, sorumluların cezalandırılmasını isterken, Büyükşehir Belediyesi, böyle bir uygulamalarının olmadığını, soruşturma açıldığını duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

21 Mayıs Süper Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? - 657. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

21 Mayıs Süper Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? - 657. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

TİKA'dan Hırvatistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

TİKA'dan Hırvatistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Sıradaki Haber