MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD, covid-19 salgını uyarılarına rağmen Çin'e milyonlarca maske satmış
ABONE OL
19.04.2020 - 00:02 | | AA

ABD, covid-19 salgını uyarılarına rağmen Çin'e milyonlarca maske satmış

Yeni tip corona virüs (covid-19) salgınıyla mücadelede gerekli tıbbi malzeme sıkıntısı yaşayan ABD'den Çin'e, federal hükümetin de desteğiyle ocak ve şubat aylarında milyonlarca maske ve koruyucu tıbbi malzeme satıldığı iddia edildi.

ABD, covid-19 salgını uyarılarına rağmen Çin'e milyonlarca maske satmış

 

Washington Post gazetesi, ABD'li üreticilerin milyonlarca dolar değerinde maske ve koruyucu tıbbi malzemeyi ocak ve şubat aylarında Çin'e ihraç ettiğini yazdı. Haberde, Ticaret Bakanlığının, ABD'li şirketlerin tıbbi malzemeleri Çin'e nasıl satacağı konusunda yönlendirmelerde bulunduğu ifade edildi. ABD'nin Pekin Büyükelçiliğindeki bir ticaret ataşesinin, Amerikan yapımı tıbbı malzemelerin Çin'e ihracatına ilişkin Bakanlığın ''yeni hizmeti'' hakkında 3 Mart'ta gönderdiği maile de yer verildi.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) verilerine göre, 2 Nisan'dan bu yana 9 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'dan etkilendi ve 27 sağlık çalışanı virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de yapılan bir ankete göre de belediye başkanlarının yaklaşık yüzde 90'ı kentlerinde yeterince test kiti, maske ve koruyucu tıbbi malzeme bulunmadığını söyledi.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüs ölü - vaka sayısı 18 Nisan! Corona virüs son durum Türkiye!

Corona virüs ölü - vaka sayısı 18 Nisan! Corona virüs son durum Türkiye!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da neden kavga oldu, Acun Ilıcalı kime bağırdı?

Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da neden kavga oldu, Acun Ilıcalı kime bağırdı?

Sıradaki Haber