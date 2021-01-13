ABD diken üstünde

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresinin son günlerini yaşarken başkent Washington D.C.’de endişe hakim. Özellikle Trump destekçilerinin silahlı eylem yapabilecekleri yönündeki istihbaratlar, başkentteki gergin havayı artırdı. Trump, FBI’ın “Başkanlık devir-teslim töreninde silahlı protesto gösterileri düzenlenebileceği” uyarıları üzerine 24 Ocak’a kadar Washington D.C.’de geçerli olacak “acil durum” ilan etti.

Acil durum çerçevesinde Trump’ın, İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı’nı (FEMA) gerekli tüm acil ihtiyaçların karşılanmasıyla görevlendirdiği kaydedildi. Bu kapsamda Ulusal Muhafızlar’dan 15 bin asker daha bölgeye gönderilecek. Washington’daki bazı turistik yerler ziyarete kapatılacak. Ulusal Muhafız Bürosu Yetkilisi General Daniel Hokanson, ABD Park Polisi, Gizli Servis ve Kongre Polisi’nin kendilerinden takviye istediğini kaydetti.

Dünyanın en büyük rezervasyon ve konaklama paylaşım platformlarından Airbnb, ABD’de 6 Ocak’ta yaşanan Kongre baskınının ardından Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesinde başkent Washington D.C. bölgesinde yapılan rezervasyonları incelediğini duyurdu. Açıklamada, nefret grupları ve şiddet olaylarıyla ilişkili kişilerin başkentte konaklamasına izin verilmeyeceği belirtildi. Facebook ise “Çalmayı durdur” ifadesi geçen içerikleri kaldırmaya başlayacağını açıkladı. Bu önlemin, tören günü olabilecek muhtemel şiddet eylemlerini önlemek olduğu ifade edildi. Açıklamada, iktidar geçişi barışçıl bir şekilde sağlanana kadar sitede siyasi içerikli reklam yasağına devam edileceği bildirildi.

3 eylem korkutuyor

ABD basınında yer alan haberlere göre, DC polisi Demokratları, kentte planlanan ve büyük endişe yaratan 3 farklı gösteri hakkında bilgilendirdi. Raporlara göre, ilk eylem Demokratların kente girişini engellemeye yönelik. Trump destekçilerinin Beyaz Saray ve Yüksek Mahkeme’yi de kuşatmaya alabileceği ifade ediliyor. İkinci eylem, ‘Amerikan toprağında tarihin gördüğü en geniş katılımlı eylem’ olarak anılırken, üçüncü eylem ise 6 Ocak’ta yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Trump destekçisi Ashli Babbitt’i anma programı.

FBI, devir teslim töreni sırasında hem Başkent Washington D.C.’de hem de 50 eyalette silahlı gösteriler düzenlenebileceği uyarısında bulunmuştu.

FBI ‘savaş’ uyarısı yapmış

Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), 6 Ocak’taki Kongre baskınından bir gün önce, bazı aşırılıkçı grupların başkent Washington’a geldiği ve “savaşa hazırlandığı” yönünde uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Baskında Kovid’e yakalandılar!

Kongre baskını sonrasında iki Demokrat vekilin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan Bonnie Watson Coleman ve Pramila Jayapal, baskın esnasında kalabalıkla birlikte küçük bir odaya saklanmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, ‘60 Minutes’ haber programında 6 Ocak Kongre baskınını anlatarak, yağmalanan odasının gördüğü tahribatı canlı yayında gösterdi. Röportajda o anları anlatan Pelosi, baskın sırasında personelin yan odaya geçtiğini ve toplantı masasının altında yaklaşık 2.5 saat korku içinde saklandığını söyledi.

Takviye isteği kabul görmemiş

Kongre baskını sırasında olaylara yaklaşımı nedeniyle büyük eleştiri altında olan polis teşkilatında da istifalar sürüyor. Eylemcilerle ‘selfie’ çekilmesini kabul eden ve ismi açıklanmayan polis memurunun da istifa ettiği açıklandı. Bununla birlikte ABD Kongresi’ni korumakla görevli Kongre Polis Gücü’nün istifa eden amiri Steven Sund, Trump destekçilerinin gösterisi öncesinde takviye amacıyla Ulusal Muhafız güçlerinin hazırda bekletilmesi talebinin Temsilciler Meclisi ve Senato’daki güvenlik yetkilileri tarafından reddedildiğini söyledi. Sund, Kongre baskını sonrasında görevinden istifa etmişti.

İstifalar sürüyor

Kongre baskının ardından bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler de Trump’a tepki göstermiş, iki bakan da istifa etmişti. Bu isimlere İç Güvenlik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Chad Wolf da katıldı. Wolf, pazartesi gecesi yerel saatle 23.59’da koltuğunu bırakacağını açıkladı. Wolf’un yerine görevi Federal Acil Durum Yönetim Teşkilatı Başkanı Pete Gaynor devralacak. Trump’ın seçim sonuçları karşısında aldığı tavra itiraz eden Wolf’un bakanlık görevine adaylığı, Trump tarafından geçen hafta geri çekilmişti.

‘Azil öfkeye yol açıyor’

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak’taki Kongre baskınının ardından dün ilk kez basının karşısına çıktı. Kongre baskını konusunda sorumluluğu üstlenmeyen Trump, “O sabah destekçilerime yaptığım konuşma, gayet uygun bir konuşmaydı. Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim” ifadelerini kullandı. Trump, kendisine yönelik azil süreci konusunda ise “Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Bu azil süreci, büyük bir öfkeye yol açıyor” değerlendirmesinde bulundu. Trump, başkanın görevini yapamaması durumunda, başkan yardımcısı tarafından görevden alınmasına olanak tanıyan ek 25. madde tartışmalarına da değinerek, “Ek 25. madde bana sıfır risk teşkil ediyor. Ancak bu madde Joe Biden’a olumsuz olarak geri dönecektir. Biden ne dilediğine dikkat et” uyarısında bulundu.

500 bin dolarlık temizlik

ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden’ın taşınması öncesinde Beyaz Saray’da yaklaşık yarım milyon dolarlık “temizlik” yapılacağı ortaya çıktı. CNN’in haberine göre, her 4 yılda bir yeni başkan ve eşi taşınmadan önce Beyaz Saray’da yapılan temizlik, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle daha maliyetli oldu. Temizlik için bir şirketle 127 bin dolara anlaşma sağlandığı belirtilirken, Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı, Batı Kanadı ve İcra Dairesi’ndeki halıların temizliğine 44 bin dolar ve bazı ofislerin yer düzenlemesi ile halı değişimi için de 115 bin dolar harcanacağı belirtildi. Böylelikle Biden ile eşi için yapılacak temizliğin, dezenfeksiyon işlemleriyle birlikte yarım milyon doları bulacağı ifade edildi.

Biden yüzünden kriz çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump’la, kızı ve aynı zamanda danışmanı olan Ivanka Trump arasında seçilmiş başkan Joe Biden nedeniyle “kriz çıktığı” iddia edildi. İngiliz “Daily Mail” gazetesinin Beyaz Saray’dan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Ivanka Trump’ın babasının daha önce katılmayacağını açıkladığı 20 Ocak’taki yemin töreninde olmayı planladığı öne sürüldü. Aynı kaynak, Ivanka’nın siyasi kariyerinin tehlikede olmasından endişelendiğini, itibarını kurtarmak için yemin törenine katılmaya karar verdiğini söyledi. Trump’ın ise bunun, kızının “verebileceği en kötü karar” olduğunu söyleyerek çok öfkelendiği belirtildi.

70 bin hesap askıya alındı

Twitter, ABD’de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon ile bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldığını duyurdu. Twitter’dan yapılan açıklamada, askıya alınan hesapların QAnon ile bağlantılı “zararlı içerikler” paylaştığı belirtildi. Aşırı sağcı komplo teorileri hareketi olarak bilinen QAnon, ABD Başkanı Donald Trump’ın “şeytana tapan pedofillere karşı mücadele verdiğini” savunuyor.

ABD Kongresinin 6 Ocak’ta Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Twitter, Başkan Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.