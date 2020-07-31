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31.07.2020 - 17:24 | | AA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'deki ve dünya genelindeki Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Kurban Bayramı vesilesiyle ABD'deki ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Mike Pompeo, Kurban Bayramı'nın "merhamet, cömertlik ve kurban etmek" zamanı olduğunu ve hac ibadetinin bitişini temsil ettiğini belirtti.

Hac ibadetinin normal şartlarda dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslüman tarafından yerine getirildiğini vurgulayan Pompeo, yeni tip koronavirüs salgınına işaret etti. Pompeo, şunları kaydetti:

"Bu yıl birçok hacı adayının yaşadığı hayal kırıklığının farkındayız, umuyoruz ki yakın gelecekte hac ibadetinizi yerine getirme fırsatınız olur."

Boğa ellerinden kaçtı! Korku dolu anlar yaşandı!Amasya'da kesim alanına götürülüp, kamyonetten indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan boğanın, sahipleri ve zabıta ekibine saldırma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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