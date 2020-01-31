MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD Dışişleri Bakanlığından 'Çin'e gitmeyin' uyarısı
ABONE OL
31.01.2020 - 06:37 | | AA

ABD Dışişleri Bakanlığından 'Çin'e gitmeyin' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sebebiyle Çin'e gitmemeleri uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından 'Çin'e gitmeyin' uyarısı

 

Bakanlık, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs sebebiyle Çin'e ilişkin seyahat tavsiyesini 4. dereceye çıkardı. 

Yapılan açıklamada, "Çin geneline yayılan koronavirüs salgını sebebiyle Çin'e gitmeyin. Turistler, uygulanabilecek ani seyahat kısıtlamalarına hazırlıklı olmalıdır. Hava yolu şirketleri Çin'e giden ve Çin'den gelen seferleri azalttı veya askıya aldı." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus ise dün salgın sebebiyle Çin'de bulunan personel ve sivil vatandaşların ülkeden tahliye edildiğini açıklamıştı.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Milliyet'te Haftanın Özeti (31 Ocak 2020)İşte Türkiye ve dünyada aftanın öne çıkan haberleri...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... Elazığ'da korkutan depremler

Son dakika haberi... Elazığ'da korkutan depremler

Herkesin gözünden kaçan detay!

Herkesin gözünden kaçan detay!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

İnternet kafelere yeni düzenleme

İnternet kafelere yeni düzenleme

Sıradaki Haber