ABD dondu: 38 ölü

Eyalette milyonlarca kişi elektrik kesintisiyle mücadele ederken, elektriği olanların da binlerce dolarlık faturalarla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Oklahoma eyaletinde kış fırtınası ve olumsuz hava şartları nedeniyle acil durum ilan etti.



Arabadan kalorifer çekti



Kentin dörtte birine elektrik verilemeyen Dallas’ta yaşayan Leonel Solis ve Estefani Garcia çifti, evlerini ısıtabilmek için ilginç bir fikir buldu. Çift, ısınmayı buldukları bir alüminyum folyo silindiri otomobillerinin kaloriferine monte ederek sağlıyor. Otomobil evlerinin önünde sürekli çalışıyor ve camdan içeriye kaloriferin sağladığı sıcak havayı üflüyor.