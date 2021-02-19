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19.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD dondu: 38 ölü

ABD’yi etkisi altına alan aşırı soğuklar ve kar yağışı, şu ana kadar 38 kişinin ölümüne neden oldu. 170 milyon kişiyi etkileyen soğuk ve kar yağışı nedeniyle halen milyonlarca kişi elektriksiz yaşam mücadelesi veriyor. Yıllık ortalama sıcaklıkların 15-20 derece arasında seyrettiği Teksas’ta hayatlarında ilk defa eksi 18 dereceleri gören insanlar ısınmak için ne yapacağını şaşırdı.

ABD dondu: 38 ölü

Eyalette milyonlarca kişi elektrik kesintisiyle mücadele ederken, elektriği olanların da binlerce dolarlık faturalarla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Oklahoma eyaletinde kış fırtınası ve olumsuz hava şartları nedeniyle acil durum ilan etti.

Arabadan kalorifer çekti

Kentin dörtte birine elektrik verilemeyen Dallas’ta yaşayan Leonel Solis ve Estefani Garcia çifti, evlerini ısıtabilmek için ilginç bir fikir buldu. Çift, ısınmayı buldukları bir alüminyum folyo silindiri otomobillerinin kaloriferine monte ederek sağlıyor. Otomobil evlerinin önünde sürekli çalışıyor ve camdan içeriye kaloriferin sağladığı sıcak havayı üflüyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
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