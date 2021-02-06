ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya'da geçici yönetimin seçilmesinden memnun

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere yönetimlerinin Libya'daki son gelişmelere ilişkin yaptığı ortak açıklamayı yazılı olarak duyurdu.

Açıklamada söz konusu ülkelerin, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun (LSDF) geçici yönetime ilişkin vardığı uzlaşmadan memnuniyet duydukları belirtildi.

Söz konusu adımın Libya'da siyasi istikrarın sağlanmasında ve aralık ayında seçimlerine yapılmasına giden yolun açılmasında çok önemli olduğu vurgulanan açıklamada, mevcut hükümetin tüm yetki ve görevleri barışçıl bir şekilde yeni yürütmeye devretmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Libya'daki çatışmaların sonlandırılması, daha önce konulan silah ambargosunun uygulanması ve ülkedeki yabancı savaşçı ve paralı askerlerin geri çekilmesi gerektiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde dün İsviçre'de toplanan LSDF üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.