MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD Hazine Bakanı'ndan kritik görüşme
ABONE OL
17.02.2021 - 02:40 |

ABD Hazine Bakanı'ndan kritik görüşme

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile büyüme ve istihdamı teşvik edecek politika araçlarını görüştü.

ABD Hazine Bakanı'ndan kritik görüşme

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yellen ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu görüşmede, Yellen'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını sona erdirme, güçlü küresel ekonomik toparlanmayı destekleme, finansal istikrarı sürdürme ve iklim değişikliği tehdidi de dahil olmak üzere ortak öncelikleri ele aldığı aktarıldı.

Karşılıklı çıkarları ilgilendiren ekonomik ve mali konularda transatlantik iş birliğinin derinleştirilmesinin öneminin vurgulandığına işaret edilen açıklamada, Yellen'ın ECB'nin salgına karşı hızlı ve kararlı politika müdahalesini övdüğü, Avrupa ve ABD'de büyüme ile istihdamı teşvik edecek politika araçlarının görüşüldüğü kaydedildi.

 

173 kamera görüntüsü izlenerek yakalandıBursa'da, oto galerinden çaldığı 500 bin lira değerindeki lüks otomobili, 2 gün gezdikten sonra geri getiren F.T (21), 173 güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisin teknik ve fiziki çalışması ile yakalandı. Şüpheli F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kağıthane'de istinat duvarı çöktü! Ekipler oraya sevk edildi

Kağıthane'de istinat duvarı çöktü! Ekipler oraya sevk edildi

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Beykoz'da olaylı gece! 1 kişi hayatını kaybetti

Beykoz'da olaylı gece! 1 kişi hayatını kaybetti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet