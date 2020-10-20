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20.10.2020 - 11:33 |

ABD jetleri Rus savaş uçağının önünü kesti!

ABD savaş uçakları hava sınırı etrafında uzun süre uçan Rus uçaklarının yolunu kesti. Rus uçakları Alaska kıyılarına 60 km'ye kadar yaklaşmıştı.

ABD jetleri Rus savaş uçağının önünü kesti!

Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunması Komutası’ndan (NORAD) F22 savaş uçağı, kendisine eskortluk eden E-3 hava uyar ve kontrol sistemi ile KC-135 ikmal uçağı, iki Rus Tu-95 bombardıman uçağı ve ona eşlik eden iki Su-35 savaş uçağının yolunu kesti.

NORAD ayrıca engellen Rus uçağına bir Rus A-50’sinin de destek verdiğini duyurdu. Rus uçağının  hava savunma tanımlama bölgesinde 1.5 saat kadar uçtuğu ve Alaska kıyılarına 60 km kadar yaklaştığı belirtildi.

NORAD, ABD ve Kanada’ya yapılması planlanan her türlü potansiyel saldırıya karşı her an alarm durumunda ve hazırlıklı olduklarını söyledi. 

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada se Rus hava araçlarının uluslararası kurallarla tam uyum içinde çalıştığı vurgulandı.

Park halindeyken hareket eden aracı içine atlayarak durdurduİzmir'de el freni çekilmeden park edilen otomobil, bir anda yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Sürücü aracı içine atlayarak durdurmayı başardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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