MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD Kongresi ücretsiz corona virüs testi imkanı sağlayan tasarıyı onayladı
ABONE OL
18.03.2020 - 23:36 | | AA

ABD Kongresi ücretsiz corona virüs testi imkanı sağlayan tasarıyı onayladı

ABD'lilere ücretsiz yeni tip corona virüs (covid-19) testi yapılmasına ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan yasa tasarısı, Kongrenin her iki kanadından onay aldı.

ABD Kongresi ücretsiz corona virüs testi imkanı sağlayan tasarıyı onayladı

 

Cumartesi günü Temsilciler Meclisinde onay alan "İlk Önce Aileler Koronavirüs Cevabı Yasası" başlıklı yasa tasarısı, bugün ABD Senatosunda oylandı.

Senatodaki 100 senatörden 90'ının desteklediği tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek.

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, tasarıyı derhal onaylayacağını belirtmişti.

Söz konusu tasarı, ABD'liler için ücretsiz Kovid-19 testi, ücretli hastalık izninin yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi, eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngörüyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı son verilere göre, ABD'deki Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 323'e, ölü sayısı 115'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: "61 yaşındaki bir hastamızı kaybettik"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var." ifadesini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'de Corona Virüsten kaç kişi öldü, kaç kişiye bulaştı? (19 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona Virüsü vaka sayısını canlı açıkladı:

Türkiye'de Corona Virüsten kaç kişi öldü, kaç kişiye bulaştı? (19 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona Virüsü vaka sayısını canlı açıkladı:

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Sıradaki Haber