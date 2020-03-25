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25.03.2020 - 00:01 | | AA

ABD Kongresi'ne Çin'in corona virüs konusunda soruşturulması istemiyle tasarı sunuldu

ABD Kongresi'ne, Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip corona virüs (covid-19) salgınının, Çin yönetimi tarafından saklandığı iddiasının soruşturulması talebini içeren bir tasarı sunuldu.

ABD Kongresi'ne Çin'in corona virüs konusunda soruşturulması istemiyle tasarı sunuldu

 

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Vekili Elise Stefanik tarafından sunulan tasarıda, Çin'in Kovid-19'a yönelik "yetersiz ve şüpheli tutumu" da kınandı.

"Çin’in virüsü saklama girişiminin uluslararası topluma verdiği zararın belirlenmesi" istenen tasarıda, salgından etkilenenler için bu ülkeden tazminat almayı sağlayan bir mekanizma kurulması çağrısında bulunuldu.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Hawley, Çin Komünist Partisinin, salgın hakkında ilk günden bu yana dünyaya kasten yalan söylediğini savundu.

Hawley, "Çin yönetimi, virüsün gerçekliği konusunda aralık ayı başından beri farkındaydı ancak laboratuvarlara örnekleri yok etmelerini emretti ve doktorları sessiz kalmaya zorladı." ifadelerini kullandı.

Stefanik ise salgın sebebiyle dünyanın gördüğü zarardan Çin'in sorumlu olduğunu belirterek, "Çin'in virüsün kapsamlı ve ölümcül etkilerini ayrıntılı bir şekilde örtbas etme kararı yüzlerce Amerikalı da dahil olmak üzere binlerce insanın ölümüne yol açtı. Basitçe söylemek gerekirse, bu tasarı Çin'i sorumlu tutma çağrısıdır." dedi.

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