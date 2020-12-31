ABD, Küba'yı terör destekçisi ülke ilan etmeye hazırlanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, kendi bakanlığındaki yetkililerden gelen ve Küba'yı terörü destekleyen devlet ilan etmeyi içeren bir planı onaylayıp onaylamama kararını vermesi gerekeceği belirtildi.

ABD'li iki yetkili salı günü New York Times'a (NYT) verdikleri röportajda, seçilmiş başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta resmen göreve başlamasından önce Pompeo'nun bu planı onaylayıp onaylamamaya karar vermesi gerektiğini söyledi.

Yetkililer NYT'ye yaptıkları açıklamada, söz konusu hamlenin kasım ayındaki seçimlerde oyunu Başkan Donald Trump'tan yana kullanan Küba kökenli Amerikalılara ve Florida'daki diğer kişilere teşekkür mahiyetinde olacağını söyledi.

Komünist yönetime sahip devletle ABD arasındaki ilişkiler ilk olarak 2015'te eski Başkan Barack Obama döneminde yumuşama aşamasına girmişti ancak Trump 2017'de göreve gelmesinden bu yana süreci tersine çevirdi.

Trump yönetimi son birkaç ayda, Küba'dan rom ve tütün alımını yasaklarken ABD'den bu ülkeye seyahatlere yeni kısıtlamalar da getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı mayıs ayında Küba'nın terörle mücadele çabalarında kendileriyle tam işbirliği yapmayan 4 ülke arasında yer aldığı sonucuna vardı.

Küba, Ronald Reagan yönetimi sırasında 1980'lerde ABD tarafından terörü destekledikleri kabul edilen ülkeler listesine alınmış olsa da 2015'te Obama'nın iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini duyurmasının ardından bu listeden resmen çıkarılmıştı.

Obama yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan Biden'ın ocak ayında başkan olunca ABD'yle Küba arasındaki ilişkiyi yeniden düzeltmeye, ticaret ve seyahat kısıtlamalarını da gevşetmeye çalışacağı düşünülüyor.

Pompeo'nun Küba'yı terör destekçisi ilan etme planını onaylayıp onaylamayacağı henüz bilinmezken, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü NYT'ye yaptığı açıklamada, bakanlığın terör destekçileri ilanına ilişkin 'müzakereleri ya da olası müzakereleri' ele almadığını söyledi. The Independent görüş almak için Beyaz Saray'la temasa geçti.

NYT'ye göre Biden yönetimi, Pompeo'nun planı onaylaması halinde Küba'ya verilecek adlandırmayı tersine çevirmeye çalışacak fakat bunu yapmak aylar sürecek.

İran, Suriye ve Kuzey Kore şu anda ABD'nin terörü destekleyen devletler listesinde yer alan üç ülke.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir ülkeyi terör destekçisi ilan etmenin "ABD dış yardımında kısıtlamalar, savunma ihracat ve satışlarının yasaklanması ve çift kullanımlı ürünlerin ihracatı üzerinde belirli denetimlerin getirilmesinin yanı sıra çeşitli mali ve diğer kısıtlamaları" içeren yaptırımları beraberinde getireceğini belirtiyor.

NYT'ye konuşan ABD'li yetkililer, Küba'yı terör destekçisi ilan etme planının, normalde bu hamleyi yapması gereken Terörle Mücadele Bürosu yerine bakanlığın Batı Yarımküre İşleri Bürosu'ndan çıktığını ifade etti.

Obama yönetiminde ulusal güvenlik danışman yardımcılığı yapan Ben Rhodes, NYT'ye verdiği röportajda, standart protokolden sapmanın "Küba'yı kanıtlara dayanarak listeye alamayacaklarını bildiklerinin bir işareti" olduğunu kaydetti.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin yeni başkanı olan New York Temsilcisi Gregory W. Meeks de salı günü olası adlandırmayı eleştirerek, NYT'ye bu hamlenin "23 günden az zamanı kalan Başkan'ın yeni bir numarası" olduğunu ve Trump'ın "yeni yönetimin ellerini bağlamaya çalıştığını" söyledi.

Bahsi geçen hamleyi eleştiren Rhodes, muhtemel ilanı "tamamen saçmalık" olarak nitelendirerek "Küba terörü destekleyen bir ülke değil" diye ekledi.

Kaynak: Independent Türkçe