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06.02.2021 - 00:59 | | AA

ABD, Libya'da geçici yönetimin seçilmesini memnuniyetle karşıladı

ABD yönetimi, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basın mensuplarına telefonla yaptığı brifingde, Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD, Libya'da geçici yönetimin seçilmesini memnuniyetle karşıladı

Price, Libya'da geçici yönetimin belirlenmesine desteklerini, "Bu haberi memnuniyetle karşılıyoruz. İstikrarlı ve güvenli bir Libya'ya ve 2021 Aralık ayında seçimlerin yapılmasına zemin hazırlayacak BM öncülüğündeki bu sürecin sonucunu tamamıyla destekliyoruz." sözleriyle dile getirdi. 

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde dün İsviçre'de toplanan LSDF üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti. 

Liste yöntemine göre yapılan oylamada, Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı. 

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.

 

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