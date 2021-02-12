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12.02.2021 - 19:42 | | AA

ABD, Meksika'da bekletilen 25 bin sığınmacıyı kabul etmeye başlayacak

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, sığınma talebi duruşmaları için Meksika'da bekletilen 25 bin sığınmacının ülkeye kabul edileceğini duyurdu.

ABD, Meksika'da bekletilen 25 bin sığınmacıyı kabul etmeye başlayacak

 

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın 2019'da getirdiği ve Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye sığınma başvurusunda bulunanlara "Meksika'da Kal Programı" olarak da bilinen Göçmen Koruma Protokolüne (GKP) yönelik adım attı. 

İç Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "GKP kapsamında Meksika'da kalmaya zorlanan kişilerin işlemleri başlatılacak. Şu anda bu kapsamda sığınma başvurusunda bulunan 25 bin kişi var." ifadeleri kullanıldı. 

Sürecin 19 Şubat'ta başlayacağı belirtilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla haziranda askıya alınan sığınma başvurularının ise sanal ortamdan kayıt alınacak şekilde yeniden başlatılacağı duyuruldu. 

Açıklamada, halihazırda Meksika'da sığınma taleplerinin değerlendirilmesi için bekleyenlerin herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığı vurgulanarak, "Bir kez kaydolup koşulları sağlayan kişiler nereye ve nasıl geleceklerine ilişkin ek bilgi alacak. Bu bilgileri almadan kimse sınıra yaklaşmasın." uyarısı yapıldı. 

GÖÇMENLER MEKSİKA'DA BEKLETİLİYOR 

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor. 

Trump, 2017'de göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı. 

ABD ve Meksika hükümetleri arasında 29 Ocak 2019'da varılan GKP mutabakatı kapsamında ise bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

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