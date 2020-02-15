ABD: NATO'nun öldüğü fikri çok abartılı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin küresel rolünü savunarak, Transatlantik ittifakın öldüğü fikrini çok abartılı bulduğunu söyledi.

Pompeo, Almanya'da devam eden "56'ncı Münih Güvenlik Konferansı"ndaki konuşmasında, Çin, İran ve Rusya'yı eleştirerek, Batı'nın ideallerinin ve değerlerinin kazanacağını belirtti.

Avrupa'dan gelen, "ABD'nin küresel güvensizliği giderme konusunda uluslararası hareket etmediği" eleştirilerine cevap veren Pompeo, "Transatlantik ittifakın öldüğü fikrinin çok abartılı olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum. Batı kazanıyor ve birlikte kazanıyoruz." dedi.

Pompeo, ABD ve müttefiklerinin, Çin Komünist Partisi'nin 'yükselmesinin' ve 'agresifliğinin' ortasında özgürlük ve bağımsızlığı koruduklarını savunarak, "Huawei ve Çin'in desteklediği diğer teknoloji şirketlerinin Çin istihbaratının truva atları" olduğunu iddia etti.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine, İran'dan gelen tehditlere ve Çin'in ekonomik baskısına dikkati çeken Pompeo, bu ülkelerin kurallara dayalı uluslararası sistemi istikrarsızlaştırdıklarını savundu.

Pompeo, Berlin duvarının yıkılmasının ardından 30 yıldan fazla zaman geçtiğini hatırlatarak, halen egemenliğe saygı göstermeyen ülkelerin Batı'yı tehdit ettiğini fakat "Batı'nın kazanıyor" olduğunu ifade etti.

Konferansta konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, artan küresel ekonomik, askeri ve teknolojik rekabet karşısında Avrupa ve Kuzey Amerika'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Batı'nın daha iddialı bir Rusya'nın rekabetiyle karşı karşıya kaldığını belirten NATO Genel Sekreteri, Moskova yönetiminin etki alanını genişletmeye çalıştığına dikkati çekti. Stoltenberg, NATO müttefiklerinin askeri kuvvetlerin hazırlık seviyesini önemli ölçüde artırarak ve bu ülkeye yaptırımları destekleyerek buna karşılık verdiğini vurguladı.

Stoltenberg, Rusya ile diyaloğun önemine değinerek, “En büyük komşumuzla (Rusya) daha iyi bir ilişki kurmaya devam ediyoruz.” dedi.

'Çin, yakında dünyanın en büyük ekonomisi olacak'

NATO’nun değişen “küresel güç dengesinde” rekabetle karşı karşıya kaldığına işaret eden Stoltenberg, şöyle devam etti:

“Çin, yakında dünyanın en büyük ekonomisi olacak. Zaten dünyanın ikinci en büyük savunma bütçesine sahip. Ülke, yeni yeteneklere büyük yatırım yapıyor. Çin'in yükselişi hem fırsatlar hem de zorluklar sunuyor. Bunun ortak güvenliğimiz için ne anlama geldiğine dair ortak bir anlayışa ihtiyacımız var.”

Stoltenberg, artan küresel ekonomik, askeri ve teknolojik rekabet karşısında Avrupa ve Kuzey Amerika'nın birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek, “Daha fazla Avrupa, tek başına Avrupa demek değildir... Avrupa ve Amerika'nın birlikte olmasına inanıyorum. Kendimizle rekabet etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

NATO Savunma Bakanlarının Irak’a desteğin artırılması konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Stoltenberg, NATO’nun Afganistan’dan ayrılmayacağını fakat ülkede asker sayısının, şartlar uygun olursa, azaltılacağını kaydetti.