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18.03.2020 - 18:27 | | AA

ABD ordusunda corona virüs testi pozitif çıkanların sayısı 89'a yükseldi

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), asker ve sivil personelle aileleri arasında yeni tip corona virüs (covid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 89'a çıktı.

ABD ordusunda corona virüs testi pozitif çıkanların sayısı 89'a yükseldi

 

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Chuck Prichard, bugün sabah itibarıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan asker sayısının 49'a yükseldiğini kaydetti.

Prichard, diğer 40 vakanın ise sivil ve sözleşmeli personel ile ailelerinden olduğunu belirtti.

YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısıMilli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin,  Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği alçak terör saldırısında 3 masum sivili  katlettiği, 9 masum sivili yaraladığını bildirdi.
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