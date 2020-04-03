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03.04.2020 - 20:38 | | AA

ABD ordusunda corona virüs vaka sayısı 1648'e yükseldi

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı personel ve asker aile bireylerinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 1648'e, ölü sayısı ise 6'ya yükseldi.

ABD ordusunda corona virüs vaka sayısı 1648'e yükseldi

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan asker sayısının 978'e yükseldiği, ölü sayısının ise 1 olduğu ifade edildi.

Sivil personelden 306'sının testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, 2'sinin de hayatını kaybettiği vurgulandı.

Asker aile bireylerinde vaka sayısının 256'da kaldığı, ölü sayısının ise 1 olduğu belirtilen açıklamada, sözleşmeli personel olarak görev yapanlarda da vaka sayısının 108'e, ölü sayısının 2'ye yükseldiği bilgisi verildi.

MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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