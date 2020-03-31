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31.03.2020 - 02:43 | | AA

ABD ordusunda corona virüsten ölenlerin sayÄ±sÄ± 3'e çÄ±ktÄ±

ABD Ulusal MuhafÄ±zlarâ€™dan bir askerin New Jersey eyaletinde yakalandÄ±ÄŸÄ± yeni tip corona virÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.Â

ABD ordusunda corona virüsten ölenlerin sayÄ±sÄ± 3'e çÄ±ktÄ±

Pentagonâ€™dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ismine ve rÃ¼tbesine yer ver verilmeyen askerin New Jersey eyaletinde Ulusal MuhafÄ±zlar Kara Kuvvetlerine baÄŸlÄ± olduÄŸu belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, personelin 21 Martâ€™ta Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve o zamandan beri hastanede tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

Bu kayÄ±pla birlikte ABD ordusunda koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±ndan Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 3â€™e yÃ¼kseldi.

Daha Ã¶nce bir askerin ve bir asker aile bireyinin salgÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybettikleri duyurulmuÅŸtu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, yakÄ±n zaman Ã¶nce Ulusal MuhafÄ±zlarÄ± koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nda valiliklere destek vermek iÃ§in gÃ¶revlendirmiÅŸti.

ABD ordusunda, ÅŸimdiye kadar 569â€™u asker, 220â€™si sivil personel, 150â€™si asker aile bireyi, 64â€™Ã¼ sÃ¶zleÅŸmeli personel olmak Ã¼zere 1043 kiÅŸinin Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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