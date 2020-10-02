Associated Press ajansÄ±nÄ±n, Louisiana eyalet polisinin kamera mikrofonundan elde ettiÄŸi 27 saniyelik ses kayÄ±tlarÄ±nda, polislerin siyahi Ronald Greene'e uygulanan ÅŸiddet hakkÄ±nda konuÅŸtuklarÄ± duyuluyor.Â

MayÄ±s 2019'da meydana gelen olayda, polisler, trafik kuralÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Greene'in aracÄ±nÄ± durdurmak istedi.Â

Polisin dur ihtarÄ±na uymayarak kaÃ§an 49 yaÅŸÄ±ndaki Greene, kovalamacada kaza yaptÄ±.Â

Bu kayÄ±tlar, Greene'in kaza sonucu aldÄ±ÄŸÄ± yaralar nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ileri sÃ¼ren polislerin iddialarÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.Â

Ses kaydÄ±nda, geÃ§en hafta geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda Ã¶len Louisiana eyalet polisi amiri Chris Hollingsworth'un bir meslektaÅŸÄ±yla siyahi Greene'in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± telefon konuÅŸmasÄ±nda, "BoÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±k ve ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyi kontrol altÄ±na aldÄ±k. Sonunda kelepÃ§eledik, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸi geldiÄŸinde hala kavga ediyordu. Her yere kan kustu ve aniden gevÅŸedi." dediÄŸi duyuluyor.Â

KayÄ±tta, polislerden birinin "gebertene kadar dÃ¶verim" dedikten sonra kÃ¼frettiÄŸi dikkati Ã§ekiyor.Â

Greene ailesinin avukatÄ± Lee Merritt, sÃ¶z konusu ses kaydÄ±nÄ±n bir yÄ±ldan uzun sÃ¼redir aÃ§Ä±klanmamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n akÄ±llara zarar olduÄŸunu vurgulayarak eyalet yetkililerine ses kaydÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n yayÄ±mlanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.Â

Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

IRKÃ‡I PAYLAÅžIM YAPAN POLÄ°S KOVULDUÂ

DiÄŸer yandan The Fort Worth Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Texas eyaletinde geÃ§en ay sosyal medya hesabÄ±nda Ä±rkÃ§Ä± paylaÅŸÄ±m yapan polis memurunun iÅŸine son verildiÄŸi belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, emniyetin genel yÃ¶netmeliÄŸini ihlal ettiÄŸi iÃ§in polis Roger Ballard'Ä±n sÃ¼resiz gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

Emniyet yetkilileri, sÃ¼resiz gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rmanÄ±n iÅŸten Ã§Ä±karmaya denk geldiÄŸini ifade etti.Â

18 yÄ±ldÄ±r emniyet mensubu olan Ballard 20 EylÃ¼l'de sosyal medya hesabÄ±ndan, bir siyahinin kapaÄŸÄ± aÃ§Ä±k tabuttaki fotoÄŸrafÄ±na "karÅŸÄ± koymaya son vermeyi anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdaki yÃ¼zÃ¼nÃ¼z" yazÄ±lÄ± paylaÅŸÄ±m yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â

SÃ¶z konusu paylaÅŸÄ±m Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k konusunda duyarsÄ±zlÄ±k ÅŸeklinde nitelenerek eleÅŸtirilmiÅŸti.Â

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