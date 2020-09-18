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18.09.2020 - 12:25 | | İHA

ABD, Portland yetkililerini kargaşaya neden olmakla suçladı

ABD Adalet Bakanlığı, ABD’nin Oregon eyaletinin Portland bölgesi yetkililerini siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi sonucu başlayan ırkçılık karşıtı ve polis şiddetine karşı süren gösterilerde kargaşaya neden olmakla suçladı.

ABD, Portland yetkililerini kargaşaya neden olmakla suçladı

ABD Adalet Bakanlığı, ABD’nin Oregon eyaletinde bulunan Portland bölgesinde günlerce süren gösterilerde Portland yetkililerini suçlu görüyor. ABD Adalet Bakanlığı sözcüsü Kerri Kupec dün yaptığı açıklamada, Portland şehrinde emniyet güçleri ve göstericiler arasında günlerce süren kargaşanın ardından, yetkililerin göstericilere yönelik davranışlarının olayların büyümesine sebep olup olmadığını araştırdıklarını bildirdi. Kupec, araştırmanın sonucunda şehir yetkililerine karşı cezai veya medeni haklar suçlaması başlatıp başlatamayacağına karar verileceğini iletirken davanın gidişatı hakkında açıklamada bulunmadı.
Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler konuşmasında, “Yönetim, ne pahasına olursa olsun kendi politik kazançları için başkalarının acı çekmesine neden olan gülünç bir karar aldı. Bu şehrin belediye başkanı olarak halkın yardımı ile ırklar arasında eşitliği sağlayarak, halkımızın karşı karşıya olduğu korona virüs pandemisi ve ekonomik sıkıntıları çözmek için üzerime düşen görevi yerine getireceğim” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, kargaşanın yaşandığı şehirlerde görev yapan demokrat yetkililerini ırk ayrımcılığı ve kargaşaya neden olmakla suçladı. Trump açıklamasında Ted Wheeler hakkında, “Tuhaf bir radikal solcu demokrat belediye başkanı. Portland şehri ahmak bir belediye başkanı ile asla kendini toparlayamaz” ifadelerini kullandı.

ABD’de siyahi George Floyd’un Mayıs ayında polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından birçok kentte ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar gerçekleşmişti. Çıkan olaylarda polis çok sayıda göstericiyi gözaltına almıştı.

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