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30.08.2020 - 12:41 | | DHA

ABD, Rus savaş uçağının ‘tehlikeli’ manevrasını paylaştı

ABD ordusu, Rusya’ya ait Su-27 savaş uçağının ABD’ye ait B-52H tipi bombardıman uçağına yakın bir mesafede manevra yaptığı görüntüleri yayınladı. ABD ordusu görüntüleri, ‘tehlikeli ve profesyonellik dışı’ olarak değerlendirdi.

ABD’ye ait B-52H tipi bombardıman uçağı dün Karadeniz üzerinde uçuş yaptığı sırada Rusya’ya ait Su-27 tipi savaş uçağı tarafından engellendi. ABD ordusu, Rusya’ya ait Su-27 uçağının ABD bombardıman uçağına 30 metre mesafeden yaptığı manevraya ait görüntüleri paylaştı. Ordudan yapılan açıklamada, bu manevranın ‘tehlikeli ve profesyonellik dışı’ olarak değerlendirdi.

    SU-27 savaş uçağının tehlikeli manevrası ABD tarafından yayınlandıABD ordusu, Rusya’ya ait Su-27 savaş uçağının ABD’ye ait B-52H tipi bombardıman uçağına yakın bir mesafede manevra yaptığı görüntüleri yayınladı. ABD ordusu görüntüleri, ‘tehlikeli ve profesyonellik dışı’ olarak değerlendirdi.
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