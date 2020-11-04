ABD seçimini kim kazandı, canlı takip ekranı, seçim sonuçları son durumu ne oldu? Amerika eyalet delege sayıları kaç?

ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye başladı. Dünyanın gündeminde yer alan seçim sonuçları heyecanla bekleniyor. Seçim sonuçları ile ilgili son durum merak ediliyor. Peki ABD başkanlık seçimi sonuçları nedir? Amerika başkanı kim oldu?

ABD SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

07.08 : Trump 29 delegeli Florida'yı ve 6 delegeli Utah'ı kazandı.

07.01 : Biden 7 delegeli Oregon, 12 delegeli Washington ve 55 delegeli California'yı, Trump da 4 delegeli Idaho'yu kazandı

6.43 : Bahis piyasasındaki oranlar, Başkan Donald Trump'ın lehine döndü.

06.37 : Trump 10 delegeli Missouri'yi, Biden 4 delegeli New Hampshire'ı kazandı.

06.30 : AFP, Demokratlar'ın bir kez daha Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağladığını duyurdu.

06.15 : AP'nin duyurduğu resmi olmayan sonuçlara göre Trump 103, Demokrat aday Joe Biden 122 delegeye ulaştı.

06.06 : BBC'nin tahminlerine göre an itibariyle Biden'ın 89, Trump'ın 72 delegesi var.

05.55 : Trump 6 delegeli Kansas'ı kazandı.

ABD TÜRKİYE SAAT FARKI NEDİR?

ABD-Türkiye arasında 8 saatlik bir fark bulunuyor.