MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD Senatosu Trump'ın adayını onayladı
ABONE OL
21.05.2020 - 20:03 | | AA

ABD Senatosu Trump'ın adayını onayladı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) adayı John Ratcliffe'i onayladı.

ABD Senatosu Trump'ın adayını onayladı

 

Temsilciler Meclisinde Teksas'ı temsil eden Ratcliffe'in DNI adaylığı için bugün Senato Genel Kurulunda oylama yapıldı.

Oylamada, 49 senatör "evet", 44 senatör de "hayır" oyu kullandı. Senatonun tüm Demokrat üyelerinin "hayır" oyu kullanması dikkati çekti.
Trump yanlısı tutumları ile öne çıkan Ratcliffe'in, gelecek günlerde yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

Senato İstihbarat Komitesi, 19 Mayıs'taki oylamada Ratcliffe'in adaylığını onaylamıştı.

Trump daha önce de Ratcliffe'i aday göstermişti

Ratcliffe, Trump'a yönelik yürütülen azil soruşturmasında başkanın savunma ekibinde yer almıştı.

DNI görevini daha önce sürdüren Dan Coats'un 15 Ağustos 2019'da görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından Trump, Ratcliffe'i bu koltuk için aday göstermiş ancak Kongreden gelen itirazlar nedeniyle adaylığını geri çekmişti.

Bu görevi yaklaşık 2 yıldır sürdüren Coats, Rusya soruşturmasının başlangıcında, söz konusu seçimlere müdahale girişimlerinin Moskova merkezli olduğu açıklamalarını yapan isim olarak kayıtlara geçmişti.

ABD'deki istihbarat kurumlarının çatı kuruluşu olan DNI, özellikle 2016'daki ABD başkanlık seçimleri sürecinde Rusya'nın siber saldırılarla seçimlere müdahale girişimleriyle ilgili olarak önemli açıklamalara imza atmıştı.

Türkiye günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 153 bin 548, can kaybı 4 bin 249 oldu. Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 114 bin 990 oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bayramda nereler açık olacak? Bayramda açık olacak yerler belli oldu! Arefe günü yasak var mı, bayram ne zaman kaç gün sürecek?

Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bayramda nereler açık olacak? Bayramda açık olacak yerler belli oldu! Arefe günü yasak var mı, bayram ne zaman kaç gün sürecek?

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi gün bitiyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek, tarih belli oldu mu?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi gün bitiyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek, tarih belli oldu mu?

Sıradaki Haber