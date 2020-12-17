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17.12.2020 - 21:02 | | AA

ABD sınırından Kanada'ya salgının başından bu yana 7 milyon giriş yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı mart ayından bu yana sınırların zorunlu olmayan geçişlere kapalı olmasına rağmen ABD'den Kanada’ya 7 milyondan fazla giriş yapıldığı bildirildi.

ABD sınırından Kanada'ya salgının başından bu yana 7 milyon giriş yapıldı

 

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından yapılan açıklamada, ABD ile kara veya hava sınır kapılarından 7 milyon giriş yapıldığı, çoğu Amerikalı 28 bin 612 yabancının da engellendiği belirtildi. 

İki ülke arasında taşımacılık yapan kamyon şoförlerinin salgın sırasında Kanada'ya giren en büyük grubu oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, sonraki grubun ise sınırın diğer tarafında çalışan kişiler olduğu ifade edildi. 

Açıklamada, ülkeye giriş yapan üçüncü büyük grubu, yurt dışındayken salgının başlamasıyla ülkeye getirilen Kanada vatandaşları ile sürekli oturum hakkı olan göçmenlerin oluşturduğu belirtildi. 

Kamyon şoförleri, sınır ötesi çalışan grup ABD ile Kanada arasındaki sınır kısıtlamaları anlaşmasından ve karantina şartından muaf tutulurken, diğer grupların ülkeye girişlerinde 14 gün karantinada kalması gerekiyor. 

Kovid-19 verilerini derleyen Worldometers internet sitesine göre Kanada'da vaka sayısı 484 bini aşarken can kaybı 14 bine yaklaşmış bulunuyor.

 

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