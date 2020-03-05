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05.03.2020 - 16:46 | | AA

ABD sözleşmeli personelini 'Hizbullah'a muhbirlik'ten gözaltına aldı

Irak'ın kuzeyindeki Erbil'de bulunan özel kuvvetler askerlerine tercümanlık yapan Lübnan asıllı Amerikan vatandaşı 61 yaşındaki kadın, yargılanmak üzere ABD'ye götürüldü.

ABD sözleşmeli personelini 'Hizbullah'a muhbirlik'ten gözaltına aldı

ABD Özel Kuvvetlerinde mütercim olarak çalışan Lübnan asıllı ABD vatandaşı bir kadının, Hizbullah'a muhbirlik yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınarak, yargıya sevk edildiği belirtildi.

Washington Post'ta yer alan habere göre, Erbil'deki ABD Özel Kuvvetler Operasyon merkezinde sözleşmeli mütercim olarak çalışan 61 yaşındaki Meryem Taha Thompson, 27 Şubat'ta Erbil'de gözaltına aldı.

Thompson'ın, ABD'nin faaliyetlerinin bulunduğu gizli bilgileri Lübnan Hizbullah'ı ile bağlantısı bulunan bir erkeğe verdiği gerekçesiyle FBI tarafından gözaltına alındığı ve ardından yargılanmak için ABD'ye getirildiği kaydedildi.

FBI'ın soruşturması sonucu mütercimin, Lübnan Hizbullah'ı için çalışan söz konusu şahsa, fotoğraf, şahıs bilgileri, öz geçmiş, yazışmalar ve ABD için çalışan 8 muhbir hakkında bilgiler gönderdiği aktarıldı.

Konuya ilişkin ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Thompson'ın gizli komplo anlaşması ve savunma bilgilerini başka bir ülkeye aktarma başta olmak üzere iki suçlamayla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada, Thompson'ın dün ilk defa mahkeme önüne çıkarıldığı aktarılırken, yargılanma süreci hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

ABD Özel Kuvvetlerinin, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda konuşlu olduğu biliniyor.

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