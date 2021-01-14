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14.01.2021 - 09:34 |

ABD teşvik paketi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD teşvik paketinin zamanı dünyayı yakından ilgilendiriyor. Birkaç trilyon doları bulması beklenen yeni destek paketi nedeniyle birçok kişi "ABD teşvik paketi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte ayrıntılar...

ABD teşvik paketi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Joe Biden'in ilk icraatlarından biri teşvik paketi olacak. Trilyon dolarların mevzubahis olması nedeniyle dünyanın gözü kulağı bu teşvik paketinde... Türkiye'den de binlerce vatandaş konuya dair fikir edinmek için "ABD teşvik paketi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" diye soruyor. İşte ayrıntılar...

ABD TEŞVİK PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD teşvik paketi beklentilere göre 14 Ocak Parşembe yani bugün açıklanacak. Biden geçen cuma günü yaptığı açıklamada da, birkaç trilyon doları bulması beklenen yeni destek paketinin, işsizlik sigortası ödemelerinin genişletilmesini ve kent ve eyalet yönetimlerine de milyarlarca dolarlık yardım verilmesini içerdiğini duyurdu. Öte yandan paket Amerikalılar’a doğrudan 2 bin dolarlık yardımı da kapsayacak.

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