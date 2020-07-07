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07.07.2020 - 21:32 | | AA

ABD TikTok'u yasaklamaya hazırlanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, TikTok da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıkladı.

ABD TikTok'u yasaklamaya hazırlanıyor

 

Fox News kanalına konuşan Pompeo, ülkede kullanılan Çin menşeli sosyal medya uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle TikTok uygulamasının güvenlik açısından büyük tehlike oluşturduğu yönündeki tartışmalara atıfta bulunan Pompeo, konuyu ciddiyetle ele aldıklarını vurguladı.

TikTok'un yasaklanıp yasaklanmayacağına ilişkin bir soruya yanıt veren Pompeo, "Bu konuda Başkan'ın (Donald Trump) önüne geçmek istemiyorum ama ABD, insanların telefonlarında yüklü olan Çinli uygulamalar hakkında doğru olanı yapacaktır. Şu an konuyla ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, TikTok konuya dair yazılı bir açıklama yaparak, Pompeo'nun sözlerine tepki gösterdi.

Firmanın Amerikalı CEO tarafından yönetildiği ve muadilleri içerisinde güvenlik ve kamu politikası açısından ilk sıralarda yer aldığı vurgulanan açıklamada, "Kullanıcılarımıza güvenli bir uygulama deneyimi sunmaktan daha önemli bir önceliğimiz yok. Çin hükümetine hiçbir zaman veri sağlamadık, istendiğinde de bunu yapmayız." ifadelerine yer verildi.

ABD'de ve dünya çapında 800 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor.

Çok sayıda ABD'li uzman, firmanın ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.

Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı ile görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı ile bir araya geldi. Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşmesine ilişkin, "Samimi geçen görüşmede Libya, Suriye, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile bölgesel konularda bilgi alışverişinde bulunduk. İki ülkenin iş birliğinin tüm bölge için yarar sağlayacağına inanıyoruz. Birçok konuda ortak görüşleri paylaştığımızı müşahede ettik." ifadelerini kullandı.
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