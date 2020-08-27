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HaberlerDünya Haberleri ABD, Türkiye’deki 12 il için seyahat uyarısını kaldırdı
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27.08.2020 - 01:47 |

ABD, Türkiye’deki 12 il için seyahat uyarısını kaldırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle yaptığı Türkiye’ye seyahat uyarısını 3’üncü seviyede tutarken, daha önce terör olayları nedeniyle 12 il için yayımladığı “seyahatinizi  gözden geçirin” uyarısını kaldırdı.

ABD, Türkiye’deki 12 il için seyahat uyarısını kaldırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün kendi vatandaşlarına yaptığı “küresel seyahat uyarısı” listesinde Türkiye’nin durumunu güncelledi. Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunan bakanlık, Türkiye’nin bazı bölgelerinde Kovid-19 riskinin arttığını ve mecburi bir seyahat durumunda bakanlık tarafından yayımlanan tavsiyelerin dikkate alınmasını istedi. 6 Ağustos’taki açıklamada yer alan Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli ve Van illeri için yapılan uyarı son güncellemede kaldırıldı.  

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