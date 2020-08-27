ABD, Türkiye’deki 12 il için seyahat uyarısını kaldırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün kendi vatandaşlarına yaptığı “küresel seyahat uyarısı” listesinde Türkiye’nin durumunu güncelledi. Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunan bakanlık, Türkiye’nin bazı bölgelerinde Kovid-19 riskinin arttığını ve mecburi bir seyahat durumunda bakanlık tarafından yayımlanan tavsiyelerin dikkate alınmasını istedi. 6 Ağustos’taki açıklamada yer alan Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli ve Van illeri için yapılan uyarı son güncellemede kaldırıldı.