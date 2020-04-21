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21.04.2020 - 19:11 | | AA

ABD, uçak gemilerinin sayısını düşürmeyi planlıyor

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Amerikan donanmasının yapılanmasına ilişkin hazırladığı raporda, uçak gemilerinin sayısının düşürülmesi, insansız deniz araçları ve küçük savaş gemilerinin sayısının artırılması gerektiği önerildi.

ABD, uçak gemilerinin sayısını düşürmeyi planlıyor

 

Henüz Pentagon tarafından kamuya açıklanmayan ancak Amerikan Defense News haber portalı tarafından sızdırılan raporda, ABD'nin uçak gemisi sayısının 11'den 9'a indirilmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, Pentagon'un "büyük deniz savaş gemilerinin" sayısının 90 civarında tutulmasını planladığı, "küçük deniz savaş gemilerinin" sayısının da yaklaşık 70 adet artırılmasını önerdiği kaydedildi.

Raporda, alınacak küçük savaş gemilerinin önemli bir kısmının, insansız deniz araçları olması gerektiğine dikkat çekildi.

İki uçak gemisini devreden çıkarmanın, ABD Donanmasının küresel faaliyetlerinin önemli ölçüde değişmesi anlamına geldiği ifade ediliyor.

Bu haliyle, ABD donanmasına bağlı 9 uçak gemisi görevde iken 2 uçak gemisi ABD'deki limanlarda bekletiliyor.

Savunma Bakanı Mark Esper, uzun zamandır, uçak gemilerini Amerikan donanmasının ana omurgası olmaktan çıkarıp yerine daha ucuza mal edilebilecek gemileri donanmanın ana gücü haline getirmeyi hedeflediklerini ifade ediyordu.

İnsansız ve küçük savaş gemilerinin sayısının artırılması önerisi, ABD'nin denizlerde daha saldırgan bir tutum edineceğinin göstergesi olarak yorumlandı.

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