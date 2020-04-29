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29.04.2020 - 21:07 | | AA

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nin 500 çalışanında covid-19 çıktı

ABD'de, kara, hava, deniz ve demiryolu dahil her türlü ulaşım sektöründe güvenlikten sorumlu Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) havaalanlarında görevli 500 çalışanında yeni tip corona virüs (covid-19) görüldüğünü açıkladı.

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nin 500 çalışanında covid-19 çıktı

 

TSA'dan yapılan açıklamada, TSA'nın 500 çalışanında Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 208 işçinin iyileştiği ve 4 işçinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

500 işçinin büyük çoğunluğunun New York eyaleti (NY) ve civarındaki havalimanlarındaki çalışanlar olduğu belirtildi.

Virüs tespit edilen çalışanlarla temas eden yolcuların Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) önerilerini takip etmeleri istendi.

Evden 13 ton çöp çıktıDüzce'de, kötü kokuların geldiği evde belediye temizlik görevlilerinin yaptığı çalışmada 13 ton çöp çıkarıldı. Toplanan çöp kamyonla götürülürken, evde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.
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