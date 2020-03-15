ABD üssüne ikinci füze saldırısı

Irak’ta ABD ve uluslararası koalisyon güçlerine ait askerlerin konuşlu olduğu Bağdat’taki Taci Askeri Üssü’ne bir hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı düzenlendi. Yerel medyaya konuşan Iraklı güvenlik yetkilileri, Bağdat’ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü’ne katyuşa füzelerle saldırı düzenlendiğini ifade etti. Yetkililer, saldırıda herhangi bir can kaybının meydana gelip gelmediğine ilişkin açıklama yapmadı. Öte yandan yerel medyada, saldırıya ilişkin paylaşılan ilk görüntülerde, bölgeden yoğun olmayan bir dumanın yükseldiği görüldü.



Koalisyona yönelik saldırıda çok sayıda Iraklı askerin yaralandığı ifade edildi. Üsse 33 adet Katyuşa füzesi fırlatıldığı açıklanırken, Irak ordusu tarafından yapılan operasyonlarda, Taci Üssü yakınlarındaki Ebu İzam bölgesinde çok sayıda füze rampası ve kullanılmamış roket bulundu. Saldırı, daha önceki gibi üstlenilmedi.



‘Bahane edilmesin’



Taci Askeri Üssü’ne, 11 Mart’ta yine katyuşa füzelerle düzenlenen saldırıda ikisi ABD askeri olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi ise yaralanmıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), saldırının ardından İran destekli Ketaib Hizbullah örgütüne ait silah depolarına yönelik hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.



Bununla birlikte Irak güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, ABD veya diğer güçlerin bu saldırıyı bahane ederek Irak’ın onayı olmaksızın bir askeri karşılık vermemesi gerektiği belirtildi. Taci Üssü’ne yönelik ilk saldırının ardından ABD’nin başlattığı operasyon Irak yönetimini rahatsız etmişti.



İran reddetti



Saldırının ardından gözlerin çevrildiği İran, suçlamaları reddetti. İran, Irak’ta ABD askerlerine ev sahipliği yapan üsse düzenlenen roket saldırılarına ilişkin suçlamaları reddederek, ABD’nin İran’daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre’nin Tahran Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsviçre’nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner’a, ABD’ye iletilmek üzere protesto notası verildi. Irak’ta ABD ve koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Bağdat’taki Taci Askeri Üssü’ne düzenlenen roket saldırılarının ardından İran’a yönelik suçlamaların “temelsiz” olduğu ifade edildi. Büyükelçi Leitner’a, ABD’nin İran’a yönelik her türlü hesap edilmemiş girişiminin sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.









