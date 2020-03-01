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01.03.2020 - 12:31 | | DHA

ABD ve Afganistan 'ortak bildiri' yayınladı!

Katar’ın başkenti Doha’da imzalanan ABD-Taliban anlaşmasından önce Afganistan’da ABD Savunma Bakanı Mark Esper, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani 'ortak bildiri' yayınladı.

ABD ve Afganistan 'ortak bildiri' yayınladı!

Afganistan Devlet Başkanı Gani, anlaşmanın barışı kalıcı bir şekilde getireceğini belirtti. Başkan Gani yabancı güçlerin Afganistan’dan geri çekilmesinin Taliban’ın verdiği sözleri tutmasına bağlı olduğunu ifade etti. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise 11 Eylül 2001’deki terörist saldırısından sonra Afgan hükümetinin uluslararası topluluklarla işbirliği yaptığını açıkladı. Esper, ortak bildirinin yayınlamasının barış sürecinde çok önemli bir anı işaret ettiğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise ortak bildirinin barış sürecini başlattığını ve Afganistan’da bulunan yabancı güçlerin bir süre daha ülkede eğitim faaliyetleri için kalacağını ifade etti.

 

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