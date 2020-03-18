ABD ve Çin arasında virüs gerginliği

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’i kızdıracak açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Twitter üzerinden ABD’nin havayolu ve etkilenen diğer şirketlere yardımcı olacağını duyuran Trump, bu sefer de “Çin virüsü” ifadesini kullandı. ABD yönetimi daha önce “Vuhan virüsü” tanımını kullanmış ve bu, Çin’de büyük rahatsızlık yaratmıştı.



Trump, “ABD, Çin virüsünden etkilenen bilhassa havayolu ve diğer endüstrileri güçlü bir şekilde destekleyecek. Her zamankinden daha güçlü olacağız!” ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklamanın ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, basın toplantısı düzenleyerek, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Twitter paylaşımında “Çin Virüsü” ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Çinli sözcü, Dünya Sağlık Örgütü ve tıp dünyasının bir virüsün ülke veya bölgeyle anılmasına şiddetle karşı olduğunu hatırlattı.



‘Karalama çabası’



Sözcü, “ABD’de bazı politikacılar koronavirüsü Çin’le ilişkilendirerek, Çin’i karalamaya çalışıyor. Buna öfkeyle karşı çıkıyoruz, ABD’yi Çin’i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun birinci önceliği virüsle mücadele için uluslararası iş birliğidir. ABD kendi önceliğine odaklanarak sağlık güvenliği konusunda uluslararası iş birliği için yapıcı rol oynamaya çalışmalı” dedi. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün bir ülke veya bölge adıyla anılmasına karşı çıkmış, bunun ırkçılık olacağını açıklamıştı.



Çin ile ABD arasında son dönemde yaşanan ekonomik ve siyasi gerginlikler, koronovirus salgınıyla devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “Vuhan virüsü” tanımını kullanması, ABD Başkanı Trump’ın da “Çin’den başlayan salgın” demesinin ardından, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, attığı tweet’te “Virüsün arkasında ABD ordusu olabilir” iddiasında bulunmuştu.



İki ülke yönetiminin de bu şekilde kendilerine yöneltilen eleştirileri bertaraf etmeye çalıştığı öne sürülüyor. Çin yönetimi virüsün ilk döneminde şeffaf olmamak ve durumu saklamaya çalışmakla suçlanırken, Trump özellikle ABD içinde virüs konusunda çok yavaş kalmakla eleştiriliyor.



İlişki durumu ‘istikrarsız’



ABD ile Çin arasında son dönemde oldukça gergin ve inişli çıkışlı bir ilişki bulunuyor. İki ülkenin, özellikle bir ticaret anlaşmasına varmak için henüz orta noktada buluşamamalarının dışında, ülkeler arasında ciddi güvensizlik de mevcut. ABD Başkanı Donald Trump, uzun zamandır Çin’i haksız uygulamalar ve fikri mülkiyet haklarını hiçe saymakla suçlarken, Çin de Washington’un küresel bir ekonomik güç olarak yükselişlerine engel olmaya çalıştığını düşünüyor.



İki ülke arasındaki ticaret savaşları, karşılıklı gümrük vergilerine sebep olurken, Ocak ayında belli bir noktada buluşma konusunda adım atılmıştı. Ancak son yaşananların ardından iki ülke arasında krizin daha da büyüme olasılığı mevcut.







