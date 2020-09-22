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22.09.2020 - 07:00 |

ABD yine yalnız kaldı

Washington yönetimi, İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nce (BMGK) kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuğunu açıkladı; ancak bununla ilgili Birleşmiş Milletler’den (BM) destek alamadı.

ABD yine yalnız kaldı

 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK’ya yazdığı mektupta, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımların yeniden uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin değerlendirmesinde, konu, Güvenlik Konseyi tarafından açıklığa kavuşturulana kadar herhangi bir işlem yapılmayacağını kaydetti. Guterres mektupta, “Görünüşe göre sürecin gerçekten başlatılıp başlatılmadığı ve aynı zamanda yaptırımların sona erdirilmesinin hala yürürlükte olup olmadığı konusunda belirsizlik var. Böyle bir belirsizlik yokmuş gibi ilerlemek genel sekreterin işi değildir” ifadelerini kullandı.

Kimse desteklemiyor

Böylece ABD, konuyla ilgili ne Avrupa Birliği (AB) ne de BM’den destek alabildi. ABD, BMGK’nın İran’a 13 yıldır uyguladığı ve 18 Ekim’de sona erecek silah ambargosunu yenilemek istiyor. Bu çabası geçen ay başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran’ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı hayata geçireceği tehdidinde bulunmuştu.

Trump yönetimi, artık tarafı olmadığı anlaşmanın tetik (snapback) mekanizmasını çalıştırarak İran’a tüm BM yaptırımlarını geri döndürülebileceği iddiasında. Ancak ABD’nin iddiasını İsrail ve Körfez Arap ülkeleri hariç hemen hiçbir ülke desteklemiyor. Rusya ve Çin’in yanı sıra ABD müttefikleri Britanya, Fransa ve Almanya da ‘snapback’ adımını ‘yasadışı’ olarak görmekte birleşmiş durumda.

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