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09.02.2021 - 19:23 | | AA

ABD yönetimi İsrail'in Golan'ı kontrol etmesini destekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut durumda İsrail'in Golan tepelerini kontrol etmesini desteklediklerini belirtti.

ABD yönetimi İsrail'in Golan'ı kontrol etmesini destekliyor

 

CNN televizyonunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulunan Blinken, "Bu sorunun yasal boyutunu bir kenara bırakacak olursak, Suriye'de Esed iktidarda olduğu sürece, İran Suriye'de olduğu sürece Golan İsrail'in güvenliği için oldukça önemli. İran destekli milisler, Esed'in kendisi, tüm bunlar İsrail için önemli bir güvenlik tehdididir. Burada Golan'ın uygulamada İsrail tarafından kontrol edilmesi önemlidir." dedi. 

İsrail egemenliğinin Golan üzerinde tanınmasına ilişkin yasa boyutunun başka bir konu olduğunu ifade eden Blinken, "Suriye'de işler değişirse buna da ayrıca bakarız ancak şu anda o noktadan çok uzağız." dedi. 

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart 2019'da Golan tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan bir Başkanlık İlanı yayınlamıştı.

Konya'da 4,7 büyüklüğünde depremKonya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Öte yandan bir dakika sonra 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.
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