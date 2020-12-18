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18.12.2020 - 20:42 | | AA

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'ın göçmen genelgesine ret!

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın yasa dışı göçmenlerin Kongre'deki koltuk sayısının belirlenmesinde nüfus sayımına dahil edilmemesi kararına karşı eyalet yönetimlerinin yaptığı itirazı reddetti.

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'ın göçmen genelgesine ret!

ABD Yüksek Mahkemesi bugün, eyalet yönetimlerinin Trump'ın "göçmen karşıtı" olarak nitelendirilen planına itiraz için mahkemeye yaptığı başvuruyu değerlendirdi. 

Mahkemenin 9 yargıcından "muhafazakar" olarak nitelendirilen 6 yargıç, söz konusu itirazı "yetersiz" olduğu gerekçesiyle geri çevirdi. 

Trump, temmuz ayında, bu yıl yapılan nüfus sayımları sonucunda Kongre'deki koltukların eyaletlere göre bölünmesi hesaplanırken bu ülkedeki yasa dışı göçmenlerin hesaplamalara dahil edilmemesini öngören bir genelge imzalamıştı. 

Genelge kapsamında, 2020 Nüfus Sayımı sonucunda yapılacak Kongre koltuklarının bölünmesi hesaplamasına ülkede yasa dışı statüde bulunan göçmenlerin dahil edilmeyeceğini vurgulayan Trump, "Yasa dışı göçmenleri bu sayımdan hariç tutmak, hükümet sistemimizin temeli olan temsiliyetçi demokrasinin ilkeleri ile daha uyumludur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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