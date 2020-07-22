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22.07.2020 - 19:06 | | AA

ABD'de 100 binden fazla kişi Kovid-19 aşısı denemeleri için gönüllü oldu

ABD'de 100 binden fazla kişi, yeni tip corona virüs (covid-19) aşışı denemeleri için gönüllü oldu.

ABD'de 100 binden fazla kişi Kovid-19 aşısı denemeleri için gönüllü oldu

 

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ''Aşı denemeleri için 100 binin üzerinde gönüllü deneğimiz var.'' dedi.

Fauci, ABD'li ilaç şirketi Moderna ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve son aşamaya hazır olan potansiyel koronavirüs aşısının 30 bin kişi üzerinde deneneceğini, farklı aşı denemeleri için de on binlerce gönüllü kişiye ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Moderna ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından geliştirilen, ilk olarak 45 gönüllü üzerinde denenen ve son aşamasına 27 Temmuz'da başlanacak aşının, koronavirüse karşı bağışıklık sağlamada ümit verdiği açıklanmıştı.

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