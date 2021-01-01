MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de 140 Cumhuriyetçi seçim oylarının sayılmasını reddedebilir
ABONE OL
01.01.2021 - 21:42 | | DHA

ABD'de 140 Cumhuriyetçi seçim oylarının sayılmasını reddedebilir

ABD'de 140 Cumhuriyetçi Parti üyesinin, 6 Ocakta ABD Kongresinde yapılacak seçim oylarının sayımını reddedebilecekleri ifade edildi.

ABD'de 140 Cumhuriyetçi seçim oylarının sayılmasını reddedebilir

 

ABD Kongresi'nde 6 Ocakta seçim oylarının sayımının yapılması bekleniyor. CNN International'a konuşan Cumhuriyetçi Parti üyeleri, kongrede yapılacak bu sayımı reddedeceklerini ifade etti.

ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın sonucu değiştirme şansının neredeyse sıfır olduğunu ifade ederek, bu oylamayı reddetmenin Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasını sadece birkaç saat geciktireceğini bildirdi. 

CUMHURİYETÇİ SENATÖR SASSE: BAŞKAN VE MÜTTEFİKLERİ ATEŞLE OYNUYOR 

Nebraska Senatörü Ben Sasse, söz konusu stratejiye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karşı çıktı.

Sasse, paylaşımında, "Başkan ve müttefikleri ateşle oynuyor. Önce mahkemelerden, sonra eyalet yasama meclislerinden, şimdi de Kongre'den cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını bozmalarını istiyorlar. Başarısız bir şekilde yargıçları çağırdılar ve şimdi federal makam sahiplerini milyonlarca oyu geçersiz kılmaya çağırıyorlar. Büyük iddialarda bulunursanız, kanıtınız olsa iyi olur" dedi.

 

Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması: 15 kişide tespit edildi

Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması: 15 kişide tespit edildi

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

1 Ocak 2021 On Numara sonuçları açıklandı! İşte düşen numaralar...

1 Ocak 2021 On Numara sonuçları açıklandı! İşte düşen numaralar...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet