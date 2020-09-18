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18.09.2020 - 17:14 | | AA

ABD'de 24 saatte 47 bin 666 vaka daha!

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 863 artarak 202 bin 266'ya yükseldi.

ABD'de 24 saatte 47 bin 666 vaka daha!

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 47 bin 666 artışla 6 milyon 877 bin 617'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 863 artarak 202 bin 266'ya çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 155 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 95 milyon 262 bini aştı.

ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 228 bin 478 vakayla Hindistan, 4 milyon 457 bin 443 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 775 bin 537 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. Bu eyaleti 713 bin 830 vakayla Texas ve 674 bin 456 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 163 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Taha Akyol'u 43 bin dolar dolandırdığı iddia edilen şüpheliler adliyede!Kendilerini polis olarak tanıtarak gazeteci- yazar Taha Akyol'un, banka hesaplarını boşaltmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Aynı kişilerin Taha Akyol'un oğlu Ertuğrul Akyol'un 43 bin dolarını çaldıkları öğrenildi. Ertuğrul Akyol'un para dolu çantayı şüphelilere verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ifade veren Taha Akyol "Ben gazetecilikten önce Ceza avukatlığı yapıyordum. Neredeyse beni bile kandırıyorlardı. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar" dedi.
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