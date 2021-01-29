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29.01.2021 - 00:24 | | AA

ABD'de 5 Müslüman'ın hayatını kaybettiği olayda şüpheliler yakalandı

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde 1 bebek ve 2 çocuğun da aralarında bulunduğu 5 Müslüman göçmenin ölümüne neden olan kundaklama olayı ile bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.

ABD'de 5 Müslüman'ın hayatını kaybettiği olayda şüpheliler yakalandı

 

Senver Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, biri 15 ve ikisi 16 yaşında 3 erkek şüphelinin söz konusu yangınla ilgili olarak gözaltına alındığı duyuruldu. İsimleri verilmeyen şüphelilerin birinci dereceden cinayet, kundaklama, hırsızlık ve taciz de dahil 28 suçlamadan yargılanacağı kaydedildi. 

Denver Belediye Başkanı Michael Hancock, 5 Ağustos 2020’deki kundaklama olayının şehirde gördükleri "en iğrenç suç" olduğunu belirterek "Diol ailesi bu gece biraz daha rahat nefes alabilir." ifadelerini paylaştı. 

DENVER’DA MÜSLÜMAN AİLENİN YAŞADIĞI EVİN KUNDAKLANMASI OLAYI 

Denver Green Valley Ranch Mahallesi'nde 5 Ağustos’ta saat 02.40'ta çıkan yangında, 22 aylık bebek ile 3 yaşında iki çocuğun da aralarında bulunduğu, Senegal’den ABD’ye göç eden Diol ailesinin 5 üyesi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de pencereden atlayarak yaralı kurtulmuştu. 

Şehirde yaşayan Senegal toplumu ve Colorado Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), olayın "nefret suçu" olarak araştırılması çağrısında bulunurken, Denver Metro Suç Durdurucuları ile faillerin yakalanması için 50 bin dolar ödül koymuştu.

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