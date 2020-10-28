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28.10.2020 - 18:51 | | DHA

ABD'de 8 kişi, Çin için ajanlık yapmakla suçlandı

ABD Adalet Bakanlığı, 8 kişinin Pekin yönetimi için çalıştıkları konusunda suçlandığını duyurdu. Bu kişilerin gözaltına alındıkları belirtildi.

ABD'de 8 kişi, Çin için ajanlık yapmakla suçlandı

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 8 kişinin Çin için ajanlık yapmakla suçlandığı belirtildi.

ABD'de yaşayan Çinlileri ülkelerine geri dönmek için Pekin yönetimi adına korkuttukları, tehdit ettikleri, taciz ettikleri ve gözetleyerek yıldırmaya çalıştıkları öne sürüldü.

Gözaltına alınan bu kişilerin yargılanma süreçlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Sarıgöl fay hattında bilim adamları incelemelerde bulunduManisa'nın Sarıgöl ilçesinde, geçen 18 Ekim'de şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel, fay hattının üzerinde kurulu üzüm bağlarında devasa yarık ve çukurlar oluşturdu. Oluşan yarık ve çukurlarla ilgili bilim insanları, inceleme başlattı.
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