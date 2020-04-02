MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de altı haftalık bebek koronavirüsten öldü
ABONE OL
02.04.2020 - 15:36 |

ABD'de altı haftalık bebek koronavirüsten öldü

ABD'de Connecticut Valisi Ned Lamont, eyalette altı haftalık bir bebeğin koronavirüsten öldüğünü açıkladı.

ABD'de altı haftalık bebek koronavirüsten öldü

Vali Lamont, Twitter mesajında koronavirüs testi pozitif çıkan bebeğin bu hastalığa bağlı komplikasyonlardan yaşamını yitirdiğini belirterek "Bu, en korumasızlarımıza bile merhamet göstermeyen bir virüs" dedi.

Ned Lamont, "Bu aynı zamanda evde kalmanın ve diğer insanlardan uzak durmanın önemini hatırlatıyor. Hayatınız ve diğer insanların hayatı buna bağlı olabilir" diye devam etti.

Yetkililere göre Hartford bölgesinde yaşayan bebek geçen hafta bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

EYALETTEKİ İLK BEBEK ÖLÜMÜ 

Bunun eyaletteki ilk bebek ölümü olduğu belirtiliyor. Adı açıklanmayan bebeğin dünya genelinde de koronavirüsten hayatını kaybeden en genç insan olabileceği tahmin ediliyor.

Hartford Belediye Başkanı Luke Bronin de bebeğin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Connecticut'ta koronavirüs salgınında vaka sayısı 3.500'ü aşarken, ölü sayısı 85'e çıktı.

Kaynak: BBC Türkçe

Corona virüs hastaneye girmeden triaj çadırlarında teşhis edilecek!Türkiye'de hastanelere corona virüs şikâyeti ile başvuran hastaları, diğer sağlık problemleri olan hastalardan izole etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için oluşturulan triaj çadırları hastane bahçelerine kurulmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan çalışma Bursa'daki bir çok hastanede tamamlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Freni boşalan TIR çok sayıda araca çarparak durabildi

Freni boşalan TIR çok sayıda araca çarparak durabildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran corona virüs açıklaması: Birkaç hafta içinde...

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran corona virüs açıklaması: Birkaç hafta içinde...

Sıradaki Haber