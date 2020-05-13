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13.05.2020 - 00:00 | | AA

ABD'de antisemitizm 2019'da rekor düzeyde arttı

ABD'de etkili Yahudi örgütlerinin başında gelen İftira ve İnkarla Mücadele Birliği'ne (ADL) göre, 2019'da Yahudi karşıtı olaylarda rekor düzeyde artış görüldü.

ABD'de antisemitizm 2019'da rekor düzeyde arttı

 

ADL'den yapılan açıklamada, geçen yıl 2 bin 107 antisemitik olay yaşandığı belirtildi.

Bu olaylardan 1127'sinin taciz, 61'inin fiziksel saldırı, 919'unun da vandallık olarak kayıtlara geçtiği ve bunların yarısından fazlasının New York'ta yaşandığı ortaya kondu.

Bu rakamın, ADL'nin antisemitik saldırıları kayıt almaya başladığı 1979'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekildi.

2018'de 1879 antisemitik olay yaşanırken, 2019'da bu rakamın yüzde 12 arttığına vurgu yapıldı.

ADL yetkilileri, geçen haftalarda, ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı komplo teorilerinin, ülkedeki Yahudi karşıtlığını artırabileceği uyarısında bulunmuştu.

Geçen yıl 28 Nisan'da ABD'nin San Diego kentinde, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nda bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

New Jersey eyaletindeki Jersey City'de de 10 Aralık'ta bir koşer marketine düzenlenen silahlı saldırıda biri polis, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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