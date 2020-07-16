ABD’de aşı son aşamada

ABD’li ilaç şirketi Moderna ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) iş birliğinde geliştiren ve 45 gönüllü üzerinde denenmeye başlanan potansiyel bir aşı ile ilgili çalışmalarda son bölüm olan, çoklu insan deneyi aşamasına 27 Temmuz’da geçileceği duyuruldu. İnsanlı testin son aşamasında potansiyel aşının ABD’deki 30 bin gönüllü üzerinde deneneceği belirtildi. Kovid-19 aşısı konusunda yapılan en büyük araştırma özelliği taşıyan çalışmanın ilk aşamasında aşı, genç yetişkinler üzerinde 28 gün arayla iki kez denenmişti. Son aşamasında ise aşı, risk grubunda olan yaşlı yetişkinler ve kronik hastalıkları bulunanlar üzerinde de test edilecek.



New England adlı tıp dergisinde yayınlanan rapora göre, şimdiye kadar aşının denendiği gönüllülerin kanında Kovid-19’a yakalanıp iyileşenlerin kanındaki seviyelere yakın, koronavirüsü etkisiz hale getiren antikorların geliştiği ifade edildi. Ayrıca, aşının deneklerde ciddi bir yan etkisinin görülmediği, ancak katılımcıların yarısından fazlasında olağan dışı olmayan grip benzeri yorgunluk, baş ağrısı, ateş gibi aşı belirtilerinin ortaya çıktığı kaydedildi.



İnsanlı aşı deneyine başladığını açıklayan ilk şirket olan Moderna’nın çalışmasının 2022’ye kadar devam edebileceği ancak ilk sonuçların bundan çok önce alınacağı belirtildi. ABD hükümeti’nin çalışma için yarım milyar dolar destek verdiği ve daha önce hiç lisanslı ürünü bulunmayan Moderna’nın aşıyı bulması halinde bir dönüm noktası yaşaması bekleniyor. NIAID direktörü ve Beyaz Saray koronavirus görev gücünün önde gelen üyelerinden biri olan Anthony Fauci, bu gelişme sonrası “Bunu nasıl dilerseniz dileyin, bu iyi haber” dedi.

Trump heyecan yarattı



ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından koronavirüs aşısı ile ilgili heyecan yaratan bir tweet paylaştı. Trump, “Aşıda harika haber!” ifadesini kullandığı paylaşımıyla aşı çalışmalarında sona gelindiği sinyalini verdi.



Fransa’da maske zorunluluğu kapıda



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada “İkinci dalgaya hazırlıklı olacağız” diyerek 1 Ağustos’tan itibaren ülke genelinde kapalı alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirileceğini açıkladı. Fransa’da 209,640 koronavirüs vakası bulunuyor, toplam can kaybı ise 30 bini geçti.



Sırbistan ve Karadağ artık ‘güvenli’ olmayacak



Avrupa Birliği’nin (AB), Sırbistan ve Karadağ’ı artan koronavirüs vakaları nedeniyle seyahat etmesi güvenli ülkeler listesinden çıkarmaya hazırlandığı açıklandı. Reuters’a bilgi veren yetkililer Sırbistan ve Karadağ’ın listeden çıkarılması teklifini AB dönem başkanı Almanya’nın gündeme getirdiğini, Fransa, İspanya ve Hollanda’nın da desteklediğini belirtti.



İki haftada bir güncellenen listede Sırbistan ve Karadağ’ın çıkarılmasının ardından listede Cezayir, Avustralya, Kanada, Çin, Gürcistan, Japonya, Fas, Yeni Zelanda, Rwanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay olmak üzere 13 ülke kalacak.



Belçika’da ilk kez ölüm yok



Salgın süresince bir dönem ölüm oranı en yüksek ülke olan Belçika’da Mart ayından beri ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm görülmedi. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano’nun bildirdiğine göre, ülkede 10 Mart’tan beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi. 11,5 milyon nüfuslu ülke, milyon başına yaklaşık 850 ölümle San Marino’dan sonra ölüm oranının en fazla oldu ülke konumunda.



Dünya başladığı yere mi dönüyor?



Dünya genelinde bu hafta günlük vaka sayısının yeniden 200 bin sınırını aşmasının ardından, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan ve salgının merkezi haline gelen Brezilya’da vaka artışları zirveyi gördü. Son 24 saatte 29,842 vakanın görüldüğü Hindistan’da 582 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 936 bine ulaştığı ve bazı eyaletlerinin tekrar karantinaya alındığı Hindistan’da vakaların hafta sonuna kadar 1 milyonu aşması bekleniyor. Bir günde 1,300 kişinin hayatını kaybettiği Brezilya’da ise 41,857 yeni vaka tespit edildi ve ülkedeki toplam koronavirüs hastası sayısı 1.9 milyonu aştı. Salgından en fazla etkilenen diğer bir Latin Amerika ülkesi olan Meksika’da son 24 saatte ölü sayısı 836 attı ve vaka sayısı da 4,685 artışla 304,435’e çıktı. Kısıtlamaların esnetilmesi nedeniyle neredeyse başladığı yere geri dönen ABD bir günde 65 bin vatandaşının koronavirüse yakalanmasının ardından Meksika ile sınırları 21 Ağustos’a kadar “zorunlu olmayan” geçişlere kapatma kararı aldı. Ülke genelinde toplam vaka sayısının 10 bini geçmesi üzerine Venezuela’nın başkenti Karakas’ın sıkı bir karantinaya gireceği açıklandı.